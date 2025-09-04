Иркутск занял 28 место в рейтинге самых интеллектуальных городов России и первое место в Приангарье. Такие итоги подвело Министерство строительства и ЖКХ РФ. Столица региона вошла в список крупных городов страны с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.