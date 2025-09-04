Ричмонд
Иркутск занял 28 место в рейтинге самых интеллектуальных городов России

А в Приангарье столица региона на первом месте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск занял 28 место в рейтинге самых интеллектуальных городов России и первое место в Приангарье. Такие итоги подвело Министерство строительства и ЖКХ РФ. Столица региона вошла в список крупных городов страны с численностью населения от 250 тысяч до миллиона человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Индекс цифровизации городского хозяйства столицы Прибайкалья составил 172,3 балла, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Индекс «IQ городов» позволяет оценивать эффективность внедрения цифровых решений в различных сферах городского хозяйства. Мэр Иркутска подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом, город поднялся на две строчки рейтинга и сохранил лидирующую позицию в регионе.