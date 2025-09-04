Жителям Татарстана рассказали, как часто нужно проходить техосмотр автомобиля

Исключение составляют машины, используемые в такси. Их необходимо проверять ежегодно в первые пять лет, а затем — два раза в год. Легковые автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить техосмотр каждые два года. Если же машине более десяти лет, техосмотр требуется ежегодно.