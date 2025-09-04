Ричмонд
Жителям Татарстана рассказали, как часто нужно проходить техосмотр автомобиля

Существуют определенные правила, регулирующие частоту прохождения проверки.

Источник: Комсомольская правда

Техническое обслуживание автомобиля является обязательной процедурой для всех автолюбителей. В Татарстане существуют определенные правила, регулирующие частоту его прохождения.

Во время проверки специалисты осматривают тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели, а также состояние шин и колесных дисков. По действующим нормативам, новые легковые автомобили, грузовики массой менее 3,5 тонны и мотоциклы освобождаются от обязательного техосмотра в течение первых четырех лет после выпуска.

Исключение составляют машины, используемые в такси. Их необходимо проверять ежегодно в первые пять лет, а затем — два раза в год. Легковые автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить техосмотр каждые два года. Если же машине более десяти лет, техосмотр требуется ежегодно.

Автобусы и грузовики массой более 3,5 тонны обязаны проходить техосмотр ежегодно в первые пять лет после выпуска, а затем — каждые полгода.

