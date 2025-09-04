Столичные рейсы массово отменили из-за ограничений в аэропорту Волгограда

В 8.04 из волгоградского аэропорта вылетел борт в «Анталью», который по расписанию должен был улететь в 1.50, но не смог этого сделать из-за «ковра». Всего за несколько минут до введения ограничений успели покинуть Волгоград туристы, полетевшие отдыхать в Египет. Рейс в Шарм-Эль-Шейх должен был улететь еще 2 сентября, по самолет поднялся в небо только в 0.43 4 сентября. Напомним, вернувшиеся с курортов Красного моря волгоградцы прошлой ночью вместо Волгограда оказались в Самаре и были вынуждены добираться домой на поезде.