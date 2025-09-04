Путин на катере «Ураган» отправился к филиалу Национального центра «Россия»

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин направился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия» на катере «Ураган».
Президент РФ посетил владивостокский филиал Национального центра, где ознакомился с экспозициями. Каждая зона экспозиции представляет собой завершенный рассказ, объединенный общей концепцией «Живое наследие Приморья». Особое внимание уделяется гармоничному сочетанию современных технологий и традиционных артефактов.
Глава государства год назад подписал указ о создании национального центра «Россия», который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году.