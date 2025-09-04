Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на катере «Ураган» отправился к филиалу Национального центра «Россия»

Президент РФ отправился во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин направился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия» на катере «Ураган».

Президент РФ посетил владивостокский филиал Национального центра, где ознакомился с экспозициями. Каждая зона экспозиции представляет собой завершенный рассказ, объединенный общей концепцией «Живое наследие Приморья». Особое внимание уделяется гармоничному сочетанию современных технологий и традиционных артефактов.

Глава государства год назад подписал указ о создании национального центра «Россия», который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году.