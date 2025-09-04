Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов

Украинские военные испытывают острую нехватку военной техники из-за массированных ударов российских беспилотников. Об этом сообщает Forbes.
В публикации отмечается, что под постоянными атаками дронов уничтожаются грузовики, пикапы и бронетранспортёры, которые используются для доставки припасов и эвакуации раненых. Многие машины выходят из строя ещё до выполнения задачи.
Журналисты особо выделили работу подразделения «Рубикон», бойцы которого значительно осложняют логистику Вооружённых сил Украины. Подразделение названо одним из самых эффективных в зоне боевых действий.
Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление после попадания некоторых украинских учебных центров под ракетные удары. Он сообщил, что в ряде военных частей ВСУ военнослужащие полностью перешли на постоянное проживание в подземных укрытиях.