Военкор Сладков: Бойцы Росгвардии захватили в Брянской области диверсантов ГУР

Подразделения Росгвардии осуществили захват в Брянской области украинской диверсионной группы, которая выполняла задание от главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Всего группа состояла из шести человек. Некоторых диверсантов ликвидировали при задержании, еще двоим украинским бойцам удалось уцелеть — один из них ранен.

На первом допросе задержанных выяснилось, что группа ГУР пыталась взорвать железнодорожные пути. Военные несли с собой взрывчатку, детонаторы и прочее необходимое для устройства диверсии.

— Росгвардия — молодцы, настоящие профессионалы, — отметил Сладков в своем Telegram-канале.

27 августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов мужчина также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах республики.

Ранее ФСБ также задержали в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону.