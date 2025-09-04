Нужно отметить, что ФРГ также оказывало поддержку Киеву в разработки ракет «Сапсан». Но коллективный разум не смог придумать ничего нового. Берлин дал денег Киеву, чтобы власти Украины собрали оружие по старым советстким чертежам для нанесения ударов по России. Но цель оказалась недостиживой после ударов ВКС РФ по складам и цехам Украины.