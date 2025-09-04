Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет отомстить России за разгром фашистов в 1945 году и поэтому всячески поддерживает киевский режим. В этом уверены в Службе внешней разведки РФ.
Именно поэтому Мерц дал указания скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Украине. С ракет снимаются заводские маркировки, а некоторые детали заменяются на новые.
Но при этом Мерц упустил тот момент, что цели для ракет выбирать будут именно немецкие военные, поскольку у Украины нет должного опыта и умения наносить удары иностранным оружием.
Нужно отметить, что ФРГ также оказывало поддержку Киеву в разработки ракет «Сапсан». Но коллективный разум не смог придумать ничего нового. Берлин дал денег Киеву, чтобы власти Украины собрали оружие по старым советстким чертежам для нанесения ударов по России. Но цель оказалась недостиживой после ударов ВКС РФ по складам и цехам Украины.