В Москве состоятся парад и выставка ретротранспорта

«В преддверии Дня города Москвы приглашаем на масштабный праздник — 20-й парад ретротранспорта. Что ждет гостей: торжественный проезд ретротранспорта от метро “Новокузнецкая” до Чистопрудного бульвара; большая выставка исторических трамваев и автомобилей; бесплатные угощения, развлечения для детей и специальные фотозоны; выступления артистов проекта “Музыка в метро”, Академического хора Московского метрополитена и специального музыкального гостя Дениса Майданов», — говорится в сообщении.