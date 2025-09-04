Овчинский: в парке «Ходынское поле» открылась выставка о реновации

Департамент градостроительной политики Москвы организовал фотовыставку, посвященную программе реновации жилого фонда. Экспозиция под названием «Реновация: Строим вашу лучшую жизнь!» проходит в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» и будет доступна для посетителей до 30 сентября, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Выставка приурочена к празднованию Дня города и восьмилетию программы реновации, которая стартовала в столице в 2017 году. Она наглядно демонстрирует, как изменяется облик Москвы: вместо старых и ветхих зданий появляются современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, благоустроенными дворами и социальными объектами. Посетители смогут увидеть фотографии новых домов, построенных в разных районах столицы — от Басманного до Троицкого.
«За восемь лет программа кардинально преобразила облик столицы: сотни тысяч москвичей переехали в современные квартиры, а на месте ветхих домов уже выросли новые кварталы с качественной инфраструктурой. Выставка предлагает уникальную возможность проследить, как реализация программы реновации меняет жизнь москвичей к лучшему, создавая современные и комфортные районы. Посетить экспозицию можно бесплатно до конца сентября», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Новые жилые дома отличаются высоким качеством строительства, благоустроенными дворами и удобными транспортными развязками, что делает жизнь в Москве более комфортной и современной.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства жилого дома в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках программы реновации. Новый комплекс общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. В новостройке предусмотрено 275 квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы. Придомовая территория благоустроена и озеленена.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза.