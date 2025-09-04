Овчинский: в парке «Ходынское поле» открылась выставка о реновации

Выставка приурочена к празднованию Дня города и восьмилетию программы реновации, которая стартовала в столице в 2017 году. Она наглядно демонстрирует, как изменяется облик Москвы: вместо старых и ветхих зданий появляются современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, благоустроенными дворами и социальными объектами. Посетители смогут увидеть фотографии новых домов, построенных в разных районах столицы — от Басманного до Троицкого.