Путин приехал в филиал национального центра «Россия» во Владивостоке

Как KP.RU писал ранее, во время встречи с участниками курсантов во Владивостоке Владимир Путин похвалил и обнял одного из кадетов за его слова о военной форме. В ходе беседы российский лидер поинтересовался у одного из кадетов, что ему больше всего нравится и приносит удовлетворение. Его ответ очень порадовал главу РФ.