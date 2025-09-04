Путин приехал в филиал национального центра «Россия» во Владивостоке

Совсем скоро начнется рабочая программа президента России Владимира Путина во Владивостоке. Об этом утром в четверг, 4 сентября, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости». Российский лидер уже приехал к национальному центру «Россия», который располагается во Владивостоке.
«Владимир Путин на катере Ураган отправился к дальневосточному филиалу Национального центра Россия», — было рассказано о передвижениях президента в посте.
К катеру «Ураган» глава РФ подъехал на своем черном Аурусе.
Напомним, что с 31 августа по 3 сентября у российского лидера была насыщенная программа встреч, проведения саммита и переговоров в Китае. После чего глава РФ направился в Россию, чтобы посетить Владивосток и Восточный экономический форум (ВЭФ), который там проходит.
Как KP.RU писал ранее, во время встречи с участниками курсантов во Владивостоке Владимир Путин похвалил и обнял одного из кадетов за его слова о военной форме. В ходе беседы российский лидер поинтересовался у одного из кадетов, что ему больше всего нравится и приносит удовлетворение. Его ответ очень порадовал главу РФ.