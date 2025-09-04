Больного раком ребенка доставили из Пекина в больницу Москвы

Ребенка с онкологическим заболеванием транспортировали из Китая в российскую столицу. Состояние ребенка во время перелета оставалось стабильным и удовлетворительным. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.
В настоящее время несовершеннолетний пациент находится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Кузнецов подчеркнул, что перелет был организован с соблюдением всех необходимых медицинских требований. Состояние ребенка в течение всего пути следования из Китая в Россию оставалось удовлетворительным, без осложнений.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин помог спасти серьёзно больного мальчишку из России во время своего визита в Китай. Ребенку и его маме предложили самолет из президентской летной группы. Обычно такими самолетами летают министры, чиновники высшего эшелона. Но в этот раз он будет спасать жизнь.