Больного раком ребенка доставили из Пекина в больницу Москвы

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин помог спасти серьёзно больного мальчишку из России во время своего визита в Китай. Ребенку и его маме предложили самолет из президентской летной группы. Обычно такими самолетами летают министры, чиновники высшего эшелона. Но в этот раз он будет спасать жизнь.