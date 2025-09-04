Силы ПВО ликвидировали 24 беспилотника в Ростовской области

С полуночи до 6 часов утра 4 сентября в Ростовской области ликвидировали 24 БПЛА. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале Министерства обороны России.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, по информации властей региона, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.
В нескольких местах в Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары потушены. Пострадавших нет.
