Кабмин выделит 303 миллиона рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

— Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия” на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий, — говорится в документе.