Кабмин выделит 303 миллиона рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

Правительство РФ потратит 303 миллиона рублей на ликвидацию «Большой российской энциклопедии» (БРЭ), которая является аналогом «Википедии». Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовых актов.
Выделенные средства пойдут на погашение задолженности по зарплате, выплату положенных при увольнении компенсаций сотрудникам БРЭ и завершение расчетов по обязательствам организации.
Минцифры РФ поручено контролировать целевое и эффективное использование средств и представить доклад в правительство до 1 марта 2026 года.
— Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия” на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий, — говорится в документе.
Большая российская энциклопедия — преемница Большой советской энциклопедии. В 2019 году распоряжением российского кабмина на ее базе был создан одноименный общенациональный интерактивный научно-образовательный портал.
О закрытии БРЭ стало известно в октябре прошлого года. Сообщалось, что после ликвидации все материалы энциклопедии перейдут Росимуществу, поскольку принадлежат государству.