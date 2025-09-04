Требуют миллион: лейбл Анны Асти подал иск в суд из-за татарского кавера Гульназ Асаевой на хит «По барам»

Музыкальный лейбл Анны Асти обратился в суд с иском к выпускающей компании Стаса Ярушина из-за исполнения хита «По барам» на татарском языке. Иск связан с выступлением башкирской певицы Гульназ Асаевой в шоу «МузLoft тур», где она исполнила кавер-версию песни.
Как сообщил Ярушин в интервью на шоу «Переговорка», конфликт возник после того, как артистка исполнила композицию на татарском языке в рамках музыкального тура. Лейбл Анны Асти потребовал 1 миллион рублей за нарушение авторских прав.
Асаева выразила недоумение в связи с исковыми требованиями. Артистка призналась, что была в шоке, узнав о претензиях со стороны лейбла.
— В общем 2025 год официально объявляю годом хайпа для меня. И на федеральных каналах побывали, и Анну Асти взбесили, — заявила артистка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.