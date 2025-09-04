Ричмонд
NYT: США обвинили Китай в краже информации почти о каждом американце

В США заявили о «безудержной» и «неизбирательной» хакерской атаки.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры, якобы спонсируемые правительством Китая, десятилетиями взламывали американские компании, похищая конфиденциальные данные и интеллектуальную собственность. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о группе Salt Typhoon, атаки которой, как передает издание, затронули более 80 стран и могли привести к краже данных почти у каждого американца. Отмечается, что хакеры были «нацелены на сети по всему миру».

Следователи заявили, что атака была многолетней и скоординированной с использованием крупных телекоммуникационных компаний. По их данным, украденные данные якобы могут позволить спецслужбам КНР использовать глобальные сети для отслеживания целей, включая политиков и активистов.

Британские и американские официальные лица назвали такую хакерскую атаку «безудержной» и «неизбирательной».

«Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из американцев остался в живых, учитывая масштаб кампании», — сказала бывший высокопоставленный сотрудник кибернетического подразделения ФБР Синтия Кайзер, курировавшая расследование хакерских атак.

Начавшись в 2019 году, хакерская атака была раскрыта в 2024 году. Целью хакеров назвали отслеживание коммуникаций и перемещений целей по всему миру. Взлом затронул телефоны видных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа.

Напомним, в ФБР заявили, что якобы спонсируемые Китаем хакерские атаки на инфраструктуру США достигли «невиданных масштабов». Он назвал проблему хакерских атак одной из важнейших угроз национальной безопасности страны.

