Православный календарь на сентябрь 2025 года: какие праздники ждут волгоградцев

Церковный календарь открывается рядом важных дат, каждая из которых имеет глубокое символическое значение.
7 сентября отмечается Собор Московских святых — праздник в честь угодников Божиих, просиявших на московской земле. Эта переходящая дата определяется согласно церковному календарю.
11 сентября православные чтут память святого пророка Иоанна Крестителя. Этот день сопровождается строгим постом и воздержанием от развлечений. Особой традицией является отказ от продуктов круглой формы, символически напоминающих о мученической кончине святого.
17 сентября отмечен в православном календаре как день памяти святого пророка Моисея Боговидца. Верующие вспоминают ветхозаветного пророка, через которого Господь даровал людям Десять заповедей.
21 сентября церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, знаменующий начало эры спасения человечества. В народной традиции этот день всегда ассоциировался с благодарностью за урожай и завершением полевых работ.
22 сентября верующие вспоминают святых праведных Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Богородицы, явивших пример благочестия и верности.
27 сентября отмечается Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — праздник, установленный в память обретения Креста, на котором был распят Спаситель. В этот день совершаются торжественные богослужения с крестными ходами, а верующие соблюдают строгий пост.
Завершает сентябрьский круг 30 число — день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадавших за веру во II веке в Риме. Их пример остается источником духовного укрепления для христиан.