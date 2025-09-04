Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл на катере в дальневосточный филиал Национального центра «Россия»

Российский лидер Владимир Путин прибыл на катере «Ураган» в дальневосточный филиал Национального центра «Россия». Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин прибыл на катере «Ураган» в дальневосточный филиал Национального центра «Россия». Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Кремле.

Филиал разместился на базе Владивостокского океанариума, который был построен около 35 лет назад. Это место является знаковым для жителей и гостей города. Общая площадь объекта — 2,5 тысячи квадратных метров. Визитной карточкой филиала является аквариум овальной формы с осетрами.

Посещение филиала началось с осмотра интерактивной зоны — ее посвятили 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, добавили в пресс-службе.

Президент России 4 сентября начал рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, где принял участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме. Глава государства прибыл во Владивосток после четырехдневного официального визита в Китай.