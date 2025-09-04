В Иркутске почтили память медиков, которые погибли при борьбе с коронавирусом

В Иркутске почтили память медицинских работников, которые погибли при борьбе с коронавирусом. Уже два года 4 сентября отдают дань врачам, фельдшерам и медсестрам, которые боролись с пандемией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— От COVID-19 погибли 46 специалистов. Среди них: 3 главных врачей, 19 врачей, 18 представителей среднего медицинского персонала, 3 водителей скорой помощи и 3 работников немедицинских специальностей, — уточнил глава региона.
Всего в Приангарье коронавирусом переболели более 170 тысяч жителей, около 7,5 тысяч из них спасти не удалось. Также в 2023 году открыли памятник с надписью «Служа другим, сгораю сам» и сквер Героев-медиков на улице Станиславского.