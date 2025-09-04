Предложено создать совет РФ и КНР по развитию Большого Уссурийского острова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые предложили создать экспертный российско-китайский совет по устойчивому развитию Большого Уссурийского острова. С такой инициативой выступил директор единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин в рамках Восточного экономического форума.
«Создание российско-китайского совета по устойчивому развитию Большого Уссурийского острова обеспечит научно-экспертную оценку предлагаемых российско-китайских инфраструктурных проектов, станет важным инструментом сохранения экосистем острова в условиях экономического роста», — заявил Закондырин в рамках дискуссии «Остров возможностей: новый этап развития Большого Уссурийского».
Во «ВНИИ Экология» предлагают объединить научный потенциал и создать научный консорциум из представителей фундаментальной (профильные институты РАН) и отраслевой («ВНИИ Экология») науки с российской стороны и аналогичных научных организаций с китайской стороны.
В 2024 году Китай и Россия договорились о совместном развитии острова. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о намерении двух стран координировать развитие Большого Уссурийского. Остров должен стать одним из символов укрепления российского-китайского партнерства. В рамках этого соглашения планируется уделять большое внимание охране окружающей среды, включая мероприятия по сохранению экосистем Амура и устойчивому управлению природными ресурсами.
Единая концепция развития территории острова в существенной мере опирается на рекреационный, познавательный, туристический потенциал с развитием инфраструктуры и различных форматов делового, конгрессно-выставочного сотрудничества России и Китая. Такие совместные проекты говорят о реализации принципа «один остров — две страны», уделяя большое внимание вопросам охраны окружающей среды и «зеленому» развитию острова, отметил Александр Закондырин.
Остров является памятником природы краевого значения. Его российская часть является единственным известным на сегодня в мире местообитанием бабочки голубянки дивины Асахи, или, как ее еще называют, «божественной» бабочки. С китайской стороны в основном создаются инфраструктурные и туристические объекты: построен парк водно-болотных угодий, строится тематический медвежий зоопарк площадью в 300 га, где будут содержаться медведи разных пород.
