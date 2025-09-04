Предложено создать совет РФ и КНР по развитию Большого Уссурийского острова

В 2024 году Китай и Россия договорились о совместном развитии острова. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о намерении двух стран координировать развитие Большого Уссурийского. Остров должен стать одним из символов укрепления российского-китайского партнерства. В рамках этого соглашения планируется уделять большое внимание охране окружающей среды, включая мероприятия по сохранению экосистем Амура и устойчивому управлению природными ресурсами.