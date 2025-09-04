Ричмонд
Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Пропускная способность Большой Юшуньской улицы будет увеличена.

Источник: Аргументы и факты

В столице начинается масштабная перестройка Большой Юшуньской улицы. Об этом проинформировал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Она свяжет два крупных транспортных объекта — улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады», — отметил градоначальник Москвы.

Согласно проекту, будут организованы зоны для парковки, установлены пять новых остановочных пунктов, перенесены инженерные коммуникации и обновлены 26 прилегающих съездов.

Эти улучшения позволят оптимизировать транспортную доступность между районами Зюзино и Нагорный, где проживает около 200 тысяч человек.

Кроме того, дорога обеспечит удобный проезд для жильцов, переселяемых по программе реновации в кварталах Зюзина. В частности, в 25-м квартале планируется переселение жителей из 12 домов, а в 14-м уже построен новый дом на 255 квартир и продолжается строительство жилого комплекса на 555 квартир.

После завершения реконструкции возрастет пропускная способность улицы, а также улучшатся условия для пешеходов и пользователей семи маршрутов общественного транспорта. Окончание работ запланировано на 2026 год.

