В Новосибирске стало известно, когда дадут отопление

15 сентября «СГК-Новосибирск» начнёт давать отопление в новосибирские учреждения и дома.

По информации главы «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева, тепло уже поступает в первые объекты города. В Первомайском роддоме № 7 отопление уже появилось.

С 15 сентября начнётся плановая подача тепла. Сначала согреют социальные учреждения — образовательные и медицинские организации. Затем очередь дойдёт до жилого фонда.

Полное подключение города займёт примерно 10 дней. Специалисты поэтапно настроят работу всей системы теплоснабжения города.