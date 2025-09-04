В Новосибирске стало известно, когда дадут отопление

15 сентября «СГК-Новосибирск» начнёт давать отопление в новосибирские учреждения и дома.
По информации главы «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева, тепло уже поступает в первые объекты города. В Первомайском роддоме № 7 отопление уже появилось.
С 15 сентября начнётся плановая подача тепла. Сначала согреют социальные учреждения — образовательные и медицинские организации. Затем очередь дойдёт до жилого фонда.
Полное подключение города займёт примерно 10 дней. Специалисты поэтапно настроят работу всей системы теплоснабжения города.