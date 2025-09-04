Ричмонд
Костнер нарушил молчание после смерти коллеги по «Танцам с волками» Грина

Звезда «Зеленой мили» и «Танцев с волками» Грин скончался в возрасте 73 лет.

Американский актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер впервые высказался после смерти его коллеги по фильму «Танцы с волками» Грэма Грина, который скончался в возрасте 73 лет после болезни.

«Несколько вещей приходят мне на ум, когда я думаю о Грэме Грине и нашем совместном времени на “Танцах с волками”. Я думаю о том, с каким желанием он учил язык лакота. Я думаю о своей радости, когда услышал, что его работа над фильмом была отмечена номинацией на премию Awards. И я думаю об этой сцене, в частности, когда он смог так много рассказать об отношениях между Данбаром и туземцами с помощью нескольких слов», — написал Костнер в Instagram*.

Он добавил, что Грин был замечательным человеком и мастером своей работы.

Картина «Танцы с волками» — полнометражный режиссерский дебют Костнера. Фильм был номинирован на 12 «Оскаров», в том числе за лучшую мужскую роль второго плана, которую сыграл Грин.

Напомним, о смерти Грина стало известно 2 сентября. Он скончался в больнице Торонто после болезни, до последней минуты с ним рядом была супруга.

*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.