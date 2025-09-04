Костнер нарушил молчание после смерти коллеги по «Танцам с волками» Грина

«Несколько вещей приходят мне на ум, когда я думаю о Грэме Грине и нашем совместном времени на “Танцах с волками”. Я думаю о том, с каким желанием он учил язык лакота. Я думаю о своей радости, когда услышал, что его работа над фильмом была отмечена номинацией на премию Awards. И я думаю об этой сцене, в частности, когда он смог так много рассказать об отношениях между Данбаром и туземцами с помощью нескольких слов», — написал Костнер в Instagram*.