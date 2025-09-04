4 сентября в центре Ростова временно пропал мобильный интернет

Утром 4 сентября в центре Ростова-на-Дону временно пропал мобильный интернет. После 9 часов некоторые жители донской столицы сообщили о восстановлении подключения.
Подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. По информации Минобороны России, в период с полуночи до утра 4 сентября в регионе ликвидировали 24 БПЛА.
