Самолет, разбившийся под Рязанью, осуществлял сельхозобработку

В Рязанской области разбился сельскохозяйственный самолёт Х-32 «Бекас». Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах региона, подчеркнув, что воздушное судно выполняло обработку полей.
По данным агентства, в результате крушения легкомоторного самолета пилот погиб. Оперативные службы работают на месте происшествия. Позже будут выяснены причины случившегося.
«Разбился легкомоторный самолет Х-32. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении от оперативных служб.
