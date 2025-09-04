Ричмонд
Самолет, разбившийся под Рязанью, осуществлял сельхозобработку

Появились подробности крушения легкомоторного самолета под Рязанью.

Источник: Комсомольская правда

В Рязанской области разбился сельскохозяйственный самолёт Х-32 «Бекас». Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах региона, подчеркнув, что воздушное судно выполняло обработку полей.

По данным агентства, в результате крушения легкомоторного самолета пилот погиб. Оперативные службы работают на месте происшествия. Позже будут выяснены причины случившегося.

«Разбился легкомоторный самолет Х-32. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении от оперативных служб.

Ранее KP.RU сообщил, что в Амурской области произошло крушение легкомоторного самолета АН-24. В результате случившегося погибло 48 человек. Сообщается, что пилоты всего пары минут не дотянули до аэродрома. У экипажа до последенего была надежда совершить аварийную посадку.