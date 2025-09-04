Самолет, разбившийся под Рязанью, осуществлял сельхозобработку

Ранее KP.RU сообщил, что в Амурской области произошло крушение легкомоторного самолета АН-24. В результате случившегося погибло 48 человек. Сообщается, что пилоты всего пары минут не дотянули до аэродрома. У экипажа до последенего была надежда совершить аварийную посадку.