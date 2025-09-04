Красноярская фотостудия проиграла суд Роспотребнадзору и обязана вернуть деньги клиентам

Фотостудия «6 ЭТАЖ» в Красноярске, принадлежащая индивидуальному предпринимателю М. Н. Слесареву, проиграла судебный процесс Роспотребнадзору из-за незаконных условий возврата предоплаты. Суд обязал студию вернуть денежные средства клиентам, отменившим бронь.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, проверка выявила, что внутренние правила студии противоречат закону «О защите прав потребителей». Предприятие отказывалось возвращать предоплату при отмене бронирования, ссылаясь на собственные регламенты.
После выявления нарушения студии было выдано предписание об устранении противоправных правил, однако предприниматель проигнорировал требования надзорного органа.
Суд постановил признать правила фотостудии незаконными, обязать ИП Слесарева М. Н. вернуть деньги клиентам, разрешить удерживать только фактически понесенные расходы, привести договоры и правила в соответствие с законодательством.
Решение суда создает важный прецедент для защиты прав потребителей в сфере услуг фотосессий и бронирования. Клиенты, столкнувшиеся с аналогичными нарушениями, могут обращаться в Роспотребнадзор для восстановления своих прав.