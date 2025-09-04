ПАС умеет только долги делать: Внутренняя задолженность Молдовы за 4 года выросла почти в два раза

Экономист Владимир Головатюк сообщил, что после двух месяцев снижения внутренний госдолг в августе 2025 года вырос и составил 47,4 млрд леев.
«Увеличение за месяц 1.2 млрд. леев. При этом продажа государственных ценных бумаг — инструмента внутренних заимствований — снизилась за месяц на 320 млн леев и составила 3.4 млрд леев. Это произошло в следствии низкого спроса на госбумаги. В августе спрос на ГЦБ составил всего 77% от предложенных минфином госбумаг к продаже», — отметил в своем ТГ-канале Головатюк.
Подводя итог, экономист подчеркнул, что «за год внутренний госдолг увеличился на 4.9 млрд леев (11.5%), а за 4 года, т.е. по сравнению с августом 2021 года — на 14.5 млрд. или на 42%».