ПАС умеет только долги делать: Внутренняя задолженность Молдовы за 4 года выросла почти в два раза

«Увеличение за месяц 1.2 млрд. леев. При этом продажа государственных ценных бумаг — инструмента внутренних заимствований — снизилась за месяц на 320 млн леев и составила 3.4 млрд леев. Это произошло в следствии низкого спроса на госбумаги. В августе спрос на ГЦБ составил всего 77% от предложенных минфином госбумаг к продаже», — отметил в своем ТГ-канале Головатюк.