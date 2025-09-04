Водитель доставки спас 45 тысяч рублей минчанки, увидев конечную точку маршрута

В Минске водитель службы доставки оставил мошенников без денег, когда увидел конечную точку маршрута. Подробности сообщили в МВД.
Изначально в службу доставки пришел заказ с заграничного номера. Курьеру нужно было забрать посылку у жительницы Минска и доставить по адресу. Забирая посылку, водитель заметил, что 82-летняя пенсионерка взволновано, но не придал этому особого значения.
Однако, когда мужчина увидел конечную точку маршрута, которая располагалась в лесополосе, он передумал ехать по заказу. В итоге водитель не поехал в лес, а написал в службу поддержки и направился обратно к пенсионерке.
В это время пожилая минчанка уже сама звонила в милицию. Она оказалась жертвой старой мошеннической схемы «Алло, мама» и думала, что спасает дочь, попавшую в аварию.
Все 45 тысяч белорусских рублей, которые у женщины выманили аферисты, были ей возвращены.
Проводится проверка.
— Работникам служб такси и доставки следует проявлять бдительность, обращая внимание на моральное состояние отдающих посылки. При возникновении подозрений нужно звонить в милицию, — прокомментировали в МВД.
