Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель доставки спас 45 тысяч рублей минчанки, увидев конечную точку маршрута

В Минске курьер доставки вернул пенсионерке 45 тысяч рублей, не поехав в лес.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель службы доставки оставил мошенников без денег, когда увидел конечную точку маршрута. Подробности сообщили в МВД.

Изначально в службу доставки пришел заказ с заграничного номера. Курьеру нужно было забрать посылку у жительницы Минска и доставить по адресу. Забирая посылку, водитель заметил, что 82-летняя пенсионерка взволновано, но не придал этому особого значения.

Однако, когда мужчина увидел конечную точку маршрута, которая располагалась в лесополосе, он передумал ехать по заказу. В итоге водитель не поехал в лес, а написал в службу поддержки и направился обратно к пенсионерке.

В это время пожилая минчанка уже сама звонила в милицию. Она оказалась жертвой старой мошеннической схемы «Алло, мама» и думала, что спасает дочь, попавшую в аварию.

Все 45 тысяч белорусских рублей, которые у женщины выманили аферисты, были ей возвращены.

Проводится проверка.

— Работникам служб такси и доставки следует проявлять бдительность, обращая внимание на моральное состояние отдающих посылки. При возникновении подозрений нужно звонить в милицию, — прокомментировали в МВД.

Еще МВД предупредило о фейковых письмах, которые получили белорусские школы: «Направлены на создание паники».