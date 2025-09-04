Эксперт Балынин рассказал, кому повысят пенсии в октябре

В октябре пенсионные выплаты возрастут у российских граждан, получающих страховую пенсию по старости и отметивших 80-летний юбилей в сентябре текущего года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.