Эксперт Балынин рассказал, кому повысят пенсии в октябре

В октябре пенсионные выплаты возрастут у российских граждан, получающих страховую пенсию по старости и отметивших 80-летний юбилей в сентябре текущего года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
— Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры сентября — получат увеличенные на 10,2 тысячи рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тысячи рублей и надбавки за уход в 1,3 тысячи рублей, — пояснил эксперт.
Для перерасчета выплат подавать какие-либо заявления или соглашения не нужно — теперь у Социального фонда России есть все необходимые данные. Поэтому увеличение произойдет автоматически, передает «Газета.ru».
Недавно помощник депутата Государственной думы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,3 тысячи рублей.
Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова также сообщила, что с октября пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур возрастут на 7,6 процента.