Телеверсия легендарного московского спектакля — в цифровом доступе

Масштабный театральный проект приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. СТД РФ создаст библиотеку телеверсий отобранных постановок. Как стратегический партнер, «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир». Также СТД РФ и «Триколор» планируют отснять спектакли, для которых пока нет профессионального видео. Список отобранных в проект произведений опубликован на официальном сайте Союза театральных деятелей России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.