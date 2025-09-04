Телеверсия легендарного московского спектакля — в цифровом доступе

«Триколор» покажет телеверсию спектакля, вошедшего в «Золотой фонд театральных постановок России». Телевизионная театральная коллекция создается оператором совместно с Союзом театральных деятелей РФ и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в честь 150-летнего юбилея СТД РФ.
Телеверсия спектакля «Мы — цыгане» Московского цыганского театра «Ромэн» (12+) доступна в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ», где ее сможет посмотреть любой желающий по всей России — в удобное время и с любого устройства. Показ проходит в рамках проекта «Золотой фонд театральных постановок России».
Спектакль режиссера, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Николая Сличенко представляет путь цыганского народа от древней Индии и Египта к нахождению малой родины на просторах России. Перед зрителями оживут картины пестрой национальной культуры в страстных ритмах песен и танцев. Спектакль оформлен известным сценографом Сергеем Бархиным и украшен костюмами знаменитого модельера Вячеслава Зайцева.
С показов телеверсий спектаклей стартует масштабный проект «Золотой фонд театральных постановок России»: с 23 августа по 21 сентября первые десять спектаклей «Триколор» покажет в «Большом эфире» — на канале, который доступен не только спутниковым клиентам оператора, но и онлайн — бесплатно всем желающим.
Масштабный театральный проект приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. СТД РФ создаст библиотеку телеверсий отобранных постановок. Как стратегический партнер, «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир». Также СТД РФ и «Триколор» планируют отснять спектакли, для которых пока нет профессионального видео. Список отобранных в проект произведений опубликован на официальном сайте Союза театральных деятелей России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.