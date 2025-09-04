В Прикамье пресечена деятельность межрегиональной преступной группы

В мае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники вели сбыт наркотических средств в Прикамье, Республике Удмуртия, Свердловской области.
Правоохранители установили, что доставкой наркотических средств из центральных регионов страны занималась гражданка Украины 1970 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Женщину задержали в Нытвенском муниципальном округе во время оборудования тайника-закладки. На месте преступления и в арендованной фигуранткой машине было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотических средств как синтетического, так и растительного происхождения.
В состав преступной группы входили семь человек, в том числе совместно проживающая пара, 17-летний студент колледжа, а также жители Удмуртии и Пермского края. Всего из незаконного оборота изъято более 9 килограммов разных наркотических средств.
Возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего участника группы расследовали сотрудники регионального СК. Злоумышленников заключили под стражу.
Сейчас стражи порядка выявляют других участников преступной группы.