В Прикамье пресечена деятельность межрегиональной преступной группы

Правоохранители установили, что доставкой наркотических средств из центральных регионов страны занималась гражданка Украины 1970 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Женщину задержали в Нытвенском муниципальном округе во время оборудования тайника-закладки. На месте преступления и в арендованной фигуранткой машине было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотических средств как синтетического, так и растительного происхождения.