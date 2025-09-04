Ричмонд
Путин посетил во Владивостоке музей 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Путин стал первым, кто ознакомился с экспонатами в музее 155-й бригады морской пехоты ТОФ.

Президент РФ Владимир Путин посетил во Владивостоке музей 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, копию боевого знамени которой он показал на совмещённой пресс-конференции и прямой линии, проходившей в декабре.

Глава государства стал первым, кто ознакомился с экспонатами в интерактивной зоне, размещённой в филиале национального центра «Россия». Российскому лидеру показали небольшой фильм о подвигах 155-й бригады, которая носит имя дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова.

Вместе с президентом посетителями музея стали воспитанники Центра «Воин».

Напомним, в декабре Путин, демонстрируя копию боевого знамени 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, отметил, что российские военные ежедневно квадратными километрами освобождают территорию. Он пожелал бойцам ВС РФ удачи, победы и скорейшего возвращения домой.