Туристы из РФ массово жалуются на загадочный вирус, подхваченный на пляжах Турции

Российские туристы массово жалуются на загадочный вирус, который подхватывают на турецких курортах. Об этом в четверг, 4 сентября, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio, которая размножается в теплой соленой воде и через моллюсков. Vibrio, родственница холерного вибриона, способна вызывать острую кишечную инфекцию.
У людей с ослабленным иммунитетом бактерия может попасть в кровь и вызвать сепсис, при этом особенно уязвимы дети. Одна из туристок оказалась в больнице вместе с мужем через несколько часов после купания: у них наблюдались рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Отмечается, что в связи с активностью инфекции в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи образуются большие очереди.
Кроме того, случаи отравления зафиксированы в Белеке. Одна из заболевших россиянок рассказала, что большинство постояльцев одного из отелей заболели, а в другой гостинице семье пришлось обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. Канал добавил, что несколько семей привезли кишечную инфекцию домой, однако большинству больных удалось восстановиться, уточняется в публикации.
«Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасны бактерии рода Vibrio и как российским туристам избежать заражения во время отдыха в Турции.
Помимо этого, российские туристы на египетском курорте Макади массово начали заболевать ротавирусом. У многих отдыхающих уже через несколько дней после приземления на территории страны появились первые симптомы инфекции, сообщили СМИ. Как проявляется ротавирусная инфекция и как от нее защититься, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.