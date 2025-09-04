Туристы из РФ массово жалуются на загадочный вирус, подхваченный на пляжах Турции

У людей с ослабленным иммунитетом бактерия может попасть в кровь и вызвать сепсис, при этом особенно уязвимы дети. Одна из туристок оказалась в больнице вместе с мужем через несколько часов после купания: у них наблюдались рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Отмечается, что в связи с активностью инфекции в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи образуются большие очереди.