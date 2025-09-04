В Карачаево-Черкесии открыли площадку поддержки системы «Честный знак»

Площадка поддержки системы маркировки «Честный знак» начала работать в центре «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики, который работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Предприниматели, производители и реализаторы товаров теперь могут получить в центре помощь в регистрации заявок на меры поддержки оператора «Честный знак», содействии в заключении с оператором обязательных договоров и заполнении карточек товаров в Национальном каталоге. Также в центр можно обратиться за заказом кодов маркировки, помощью в выборе шаблона этикетки, печатью кодов маркировки, проверкой товара на обязательность маркировки и по многим другим вопросам.
«Честный знак» — это государственная система маркировки товаров. Она помогает отслеживать путь товара от производства до продажи и защищает рынок от контрафакта и фальсификата. Система ориентирована на разные группы товаров, где встречается наибольшее число контрафакта. Проект затрагивает всех участников процесса, от владельцев производства, импортеров, дистрибьюторов, реализаторов до потребителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.