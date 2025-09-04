В Карачаево-Черкесии открыли площадку поддержки системы «Честный знак»

Предприниматели, производители и реализаторы товаров теперь могут получить в центре помощь в регистрации заявок на меры поддержки оператора «Честный знак», содействии в заключении с оператором обязательных договоров и заполнении карточек товаров в Национальном каталоге. Также в центр можно обратиться за заказом кодов маркировки, помощью в выборе шаблона этикетки, печатью кодов маркировки, проверкой товара на обязательность маркировки и по многим другим вопросам.