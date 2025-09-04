Ричмонд
В Новосибирске отопительный сезон планируют начать 15 сентября

Сначала тепло получат больницы, детсады и школы, позже — жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Новосибирске планируют начать 15 сентября. Об этом сообщил начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков на пресс-конференции в ТАСС.

— Город готов к отопительному периоду, завершаем последние этапы подготовки. Ориентируемся на 15 сентября, но окончательное решение будем принимать исходя из погоды, — отметил Дмитрий Зайков.

По традиции, в первую очередь тепло подадут в социальные объекты: больницы, детские сады и школы. После этого начнётся подключение жилых домов.

На полный запуск системы отопления потребуется около 10 дней.