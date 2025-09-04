В Новосибирске ожидаются похолодания до −3 градусов

С 10 по 15 сентября ночью в Новосибирске ожидаются заморозки до −3°C.
Западно-Сибирская УГМС поделилась с Gorsite.ru погодой на сентябрь.
По данным метеорологов, начало месяца порадует относительно тёплой погодой. В первые две недели температура будет соответствовать климатической норме: ночью: от +5 до +12°C, днём: от +15 до +22°C.
Однако в период с 10 по 15 сентября ожидается похолодание. Ночью новосибирцев настигнут заморозки до −3°C, а днём температура составит +10…+15°C.
Дождливая погода ожидается в начале и конце месяца.