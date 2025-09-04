В Пермском крае прошла летняя школа «Устойчивое развитие Верхнекамья»

Летнюю школу «Устойчивое развитие Верхнекамья» организовали сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В программе был сделан упор на дисциплины естественно-научного профиля: геологию, географию, биологию, а также на междисциплинарные исследования. Преподаватели ПГНИУ научили участников проектной деятельности, а также провели занятия по геологическому строению и полезным ископаемым Верхнекамья, проблемам устойчивого развития, мониторингу экологической обстановки, дистанционному зондированию Земли и геодезии.
Кроме того, участники летней школы провели полевые исследования на озере Нюхти, где расположено Озерное месторождение. Также они поучаствовали в мастер-классах по геодезии и экологическому мониторингу и разработали научные проекты под руководством экспертов университета.
«Ребята проанализировали социальную инфраструктуру округа, оценили состояние поверхностных вод и провели мониторинг биоразнообразия на территории Нижневишерского охраняемого ландшафта. Кроме того, ребята визуально идентифицировали большого кроншнепа — это птица, занесенная в Красную книгу», — отметила заместитель декана геологического факультета ПГНИУ, доцент кафедры инженерной геологии и охраны недр Татьяна Хлуденева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.