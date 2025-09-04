Трамп: Путин и Зеленский «не готовы» к заключению мира на Украине

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора. Такое мнение в четверг, 4 сентября, выразил глава США Дональд Трамп в беседе с CBS News.
— Что-то должно произойти, но они пока не готовы. Но что-то должно произойти. Мы добьемся своего, — цитирует Трампа телеканал.
В этот же день Белый дом уточнил, что президент США намерен созвониться с главой киевского режима Зеленским, а не с Путиным. Ожидается, что телефонный разговор состоится 4 сентября.
До этого СМИ сообщили, что Трамп ведет переговоры с европейскими столицами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний на Украину в целях обеспечения «гарантий безопасности». Однако вскоре глава Белого дома самостоятельно опроверг эту информацию.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что украинская сторона не готова отдавать территории, поскольку Донбасс является «мощной линией обороны». Киев, по словам президента страны, не будет делать «подобных подарков».