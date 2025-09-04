Президент США Дональд Трамп решительно настроен делать всё, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Но также не исключено, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву и после заключения мирной сделки. Издание WP пишет, что США может продолжать поставлять Украине средства ПВО и помогать с разведанными даже после завершения конфликта.
Якобы дальнейшая поддержка Украины оружием и разведанными — это гарантии безопасности для Киева, пишут аналитики издания.
«Вашингтон также выразил готовность предоставить средства управления и контроля, а также присоединиться к системе противовоздушной обороны Украины. По словам чиновника, пока не решено, например, будут ли в этой инициативе задействованы американские пилоты или беспилотники», — говорится в статье.
Аналитики издания, ссылаясь на свои источники, утверждают, что президент США Дональд Трамп якобы сказал, что на передовой на Украине будут европейцы, а Вашингтон продолжит оказывать поддержку в плане поставок оружия и разведанными.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев намеренно увиливает от проведения мирных переговоров. ЕС и Украина не намерены прекращать конфликт, хотя с трибун говорят совершенно противоположное.