Стали известны планы США по поддержке Украины после окончания конфликта

Президент США Дональд Трамп решительно настроен делать всё, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Но также не исключено, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву и после заключения мирной сделки. Издание WP пишет, что США может продолжать поставлять Украине средства ПВО и помогать с разведанными даже после завершения конфликта.