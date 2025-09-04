Ричмонд
Нефтяное пятно у Новороссийска в Черном море сократилось до ста квадратных километров

Нефтяное загрязнение в Черном море, возникшее в результате аварии при погрузке танкера у Новороссийска 29 августа, начало уменьшаться.

Источник: Новая Кубань

По данным спутникового мониторинга и специалиста Морспасслужбы Сергея Станичного, площадь нефтяного пятна сократилась с ранее зафиксированных 350 квадратных километров до примерно 100 кв. км. Нефтяное пятно теперь распадается на отдельные мелкие скопления и располагается южнее Керченского пролива, в районе стоянки морских судов. Это позволяет надеяться на постепенную локализацию загрязнения и снижение экологической угрозы для прибрежных зон.

Об этом пишет «ТАСС».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что несколько дней назад площадь разлива нефтепродуктов достигала масштабов в 350 кв. км. Пятно содержит легкие нефтепродукты, которые, несмотря на меньшую тяжесть по сравнению с мазутом, могут наносить вред морской экосистеме и животным. Недавно в Черном море у побережья Кубани вновь были замечены птицы, пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами.