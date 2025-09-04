Нефтяное пятно у Новороссийска в Черном море сократилось до ста квадратных километров

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что несколько дней назад площадь разлива нефтепродуктов достигала масштабов в 350 кв. км. Пятно содержит легкие нефтепродукты, которые, несмотря на меньшую тяжесть по сравнению с мазутом, могут наносить вред морской экосистеме и животным. Недавно в Черном море у побережья Кубани вновь были замечены птицы, пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами.