Новый путепровод в СВАО свяжет Ярославское и Алтуфьевское шоссе

В северо-восточной части Москвы начались работы по устройству свайного основания для опоры нового путепровода, который будет проходить над путями Ярославского направления Московской железной дороги, сообщил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
Путепровод протяженностью 370 метров соединит Анадырский и Хибинский проезды, обеспечивая поперечную связь между Ярославским и Дмитровским шоссе. Это значительно разгрузит существующие магистрали и улучшит транспортную доступность в районе.
«С помощью специальных буровых установок началось устройство свайного основания под опору путепровода со стороны Хибинского проезда. Открытие путепровода создаст поперечную связь от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он разгрузит магистрали и улучшит транспортную доступность внутри кварталов», — уточнил Десятков.
В рамках проекта также предусмотрены реконструкция Анадырского и Хибинского проездов, а также улиц Менжинского и Дудинки. Будет построен Проектируемый проезд № 4337, что в итоге добавит 4,3 километра новых дорог. Кроме того, планируется благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Все работы запланированы к завершению в 2028 году, что позволит жителям получить модернизированную улично-дорожную сеть и удобные маршруты до станций метро и наземного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что новый путепровод свяжет три района на северо-востоке столицы. Также Десятков ранее рассказал о планах по строительству и модернизации улично-дорожной сети в деревне Марушкино Новомосковского округа в рамках Адресной инвестиционной программы. В этом проекте предусмотрено строительство и реконструкция 1,4 километра дорог, включая различные участки улиц и мост через Алешин ручей.