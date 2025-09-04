Ричмонд
Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября

В донской столице продлили купальный сезон, отдыхать можно на четырех пляжах.

Источник: Комсомольская правда

Купальный сезон в Ростове-на-Дону продлили до 1 октября. Об этом сообщают городские власти.

Напомним, с 1 июня в донской столице работают два муниципальных пляжа: на территории парка «Левобережный» и на Зеленом острове. Они открыты ежедневно с 10 до 20 часов.

Также на улице Пескова в Советском районе есть два частных пляжа — «Каррера» и «Абрикос». Они соответствуют всем требованиям МЧС.

Несмотря на это, некоторые ростовчане все равно заезжают на дикие пляжи. Спасатели ежедневно проверяют такие места, включая Ростовское море, территорию Кумженской рощи, родник «Гремучий» и Цыганское озеро. С отдыхающими проводят беседы и раздают памятки о безопасности на воде.

Спасатели просят всех отдыхать только на оборудованных пляжах. Категорически запрещено заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах и купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра и объяснить им правила поведения на водоемах.

Попросить о помощи можно по номеру «112».