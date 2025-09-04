Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября

Спасатели просят всех отдыхать только на оборудованных пляжах. Категорически запрещено заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах и купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра и объяснить им правила поведения на водоемах.