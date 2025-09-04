В центре Перми 6 и 7 сентября изменят схему движения автобусов и трамваев

На ул. Ленина 6 сентября ограничат движение с 00:00 до 12:00. С 19:00 до конца дня закроют движение в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова, с 12:00 до 19:00 — от площади Гайдара до ул. Борчанинова. Автобусы проследуют в объезд по улицам Екатерининской и Луначарского, маршруты № 35 и № 46 — в объезд по ул. Монастырской без заезда на ул. Ленина.