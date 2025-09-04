В центре Перми 6 и 7 сентября изменят схему движения автобусов и трамваев

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали об изменении схемы движения общественного транспорта 6 и 7 сентября. Корректировки в движении автобусных и трамвайных маршрутов введут для проведения Пермского марафона. Ряд маршрутов изменят путь следования, а некоторые будут укорочены.
На ул. Ленина 6 сентября ограничат движение с 00:00 до 12:00. С 19:00 до конца дня закроют движение в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова, с 12:00 до 19:00 — от площади Гайдара до ул. Борчанинова. Автобусы проследуют в объезд по улицам Екатерининской и Луначарского, маршруты № 35 и № 46 — в объезд по ул. Монастырской без заезда на ул. Ленина.
Во второй день проведения Пермского марафона, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 ограничат движение на участках улиц Ленина, Сибирской, Революции, Монастырской и Комсомольского проспекта. Для объезда автобусам выделят улицы Пушкина и Революции, Комсомольский проспект, улицы Белинского и Островского.
Ряд маршрутов общественного транспорта укоротят. Автобусы маршрутов № 3 и № 30 начнут следовать до «Автовокзала»; № 32 — до остановки «Ул. Максима Горького» по ул. Луначарского; № 51 и № 71 — до остановок «Комсомольская площадь» и «Площадь Карла Маркса» соответственно; № 72 — до «Универсама». Маршрут № 10 разделят на две части: «Садовый — Ул. Максима Горького» и «М/р Нагорный — Универсам».
В движении трамваев введут ограничения 7 сентября. Маршруты запустят по измененной трассе сообщением: № 4 — «Велта-Висим», № 5 — «Разгуляй-Бахаревка», № 7 — «Разгуляй-ВРЗ». Маршрут № 11 обслуживаться не будет.
На время закрытия улиц города добраться к Речному вокзалу и станции «Пермь I» будет возможно только на электропоездах Горнозаводского направления.
Большинство ограничений на центральных улицах Перми снимут 7 сентября после 16:30. Их сохранят в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова. Автобусы будут объезжать его по улицам Екатерининской и Луначарского. Маршруты № 35 и № 46 проследуют в объезд по ул. Монастырской без заезда на ул. Ленина.