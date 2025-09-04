В городе Зеленодольске Республики Татарстан починили лестницу в парке

У входа в парк Зеленодольска в Республике Татарстан сломалась лестница. Из-за этого несколько детей упали. Сообщить о проблеме местной жительнице помог QR-код.
Администрация города быстро отреагировала на обращение — лестницу починили и проверили. Теперь все ступеньки снова безопасны.
Ремонт в детском парке сделали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На всех объектах, которые построили или обновили по нацпроектам, есть QR-код для обратной связи. Сканируйте его и сообщайте о том, что можно улучшить. Каждое обращение обязательно рассмотрят.