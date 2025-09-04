Уфимцев пригласили на первые осенние сельхозярмарки

6 и 7 сентября можно будет купить свежие овощи, фрукты и другую натуральную продукцию на нескольких ярмарочных площадках. Так, в субботу торговля уфимцев ждут на ярмарках, организованных на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3,5,7 и 20, возле парка «Волна», а также на площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.