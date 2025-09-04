Прокуратура помогла семье участника СВО получить жилье в Красноярском крае

В 2004 году многодетная семья из села Пировское была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на учет в местной администрации. 20 лет семья проживала в аварийном доме, состояние которого с годами критически ухудшилось: конструкции сгнили, а потолок обвалился, что создавало прямую угрозу жизни людей.