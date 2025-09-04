Ричмонд
Прокуратура помогла семье участника СВО получить жилье в Красноярском крае

Многодетная семья из села Пировское более 20 лет находилась в очереди на получение нового жилья.

В Красноярском крае нуждающаяся семья после десятилетий ожидания получила квартиру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2004 году многодетная семья из села Пировское была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на учет в местной администрации. 20 лет семья проживала в аварийном доме, состояние которого с годами критически ухудшилось: конструкции сгнили, а потолок обвалился, что создавало прямую угрозу жизни людей.

Бездействие органов местного самоуправления пресечено прокуратурой в ходе проверки. Установив, что жилье полностью непригодно для проживания, надзорное ведомство обратилось в суд с иском обязать администрацию предоставить многодетной семье участника СВО благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.