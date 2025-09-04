Ричмонд
Улица Академика Ватолина появилась в Академическом районе Екатеринбурга

Постановление о присвоении наименования улицы подписал Алексей Орлов.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица «Академика Ватолина», названная в честь советского и российского специалиста в области физической химии и технологии металлургических процессов. Соответствующее постановление о присвоении наименования улицы подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Новая улица соединит улицы Архитектора Белянкина и Академика Вавилова.

Николай Ватолин с 1968 по 1998 годы возглавлял Институт металлургии УрО РАН, он трижды становился лауреатом Государственных премий СССР и РФ, премии Правительства РФ, Демидовской премии, а также премии имени И. Бардина PAH.