Улица Академика Ватолина появилась в Академическом районе Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица «Академика Ватолина», названная в честь советского и российского специалиста в области физической химии и технологии металлургических процессов. Соответствующее постановление о присвоении наименования улицы подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Новая улица соединит улицы Архитектора Белянкина и Академика Вавилова.