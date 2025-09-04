Ричмонд
Три новых улицы появились в Парголово: несколько домов теперь изменят адрес

Топонимическая комиссия присвоила названия двум улицам и одному проезду на западе Парголово. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Улица, проходящая от Михайловской дороги до дороги в Каменку, получила название Новокузнецкая в честь города Новокузнецка в Кемеровской области, сообщили 4 сентября в пресс-службе администрации губернатора. В этой части Парголово названия проездов уже традиционно связаны с географическими объектами Сибири и Дальнего Востока.

Улицу, проходящую от Михайловской дороги параллельно дороге в Каменку и пересекающую Новокузнецкую улицу, назвали в честь Тимура Сиразетдинова — героя России, погибшего на Северном Кавказе во время выполнения боевого задания в составе отряда «Тайфун». Он родился и вырос в Ленинграде и учился в школе № 534. В 2005 году ее назвали именем Сиразетдинова.

А безымянный проезд от улицы Первого Мая до Северного кладбища теперь является Ново-Успенским шоссе. Выбор наименования обусловлен историческим названием кладбища — Успенское.

В связи с появлением новых улиц три здания изменят свой адрес:

дом 16, корпус 3, строение 1 по Михайловской дороге;

дом 14, корпус 4, строение 1 по Михайловской дороге;

дом 54, корпус 16, строение 1 по улице Первого Мая.

Но документы жителей, в которых содержатся эти адреса, юридическую силу сохранят, отмечают в пресс-релизе.

