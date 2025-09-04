Три новых улицы появились в Парголово: несколько домов теперь изменят адрес

Улицу, проходящую от Михайловской дороги параллельно дороге в Каменку и пересекающую Новокузнецкую улицу, назвали в честь Тимура Сиразетдинова — героя России, погибшего на Северном Кавказе во время выполнения боевого задания в составе отряда «Тайфун». Он родился и вырос в Ленинграде и учился в школе № 534. В 2005 году ее назвали именем Сиразетдинова.