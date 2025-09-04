Три новых улицы появились в Парголово: несколько домов теперь изменят адрес

Улица, проходящая от Михайловской дороги до дороги в Каменку, получила название Новокузнецкая в честь города Новокузнецка в Кемеровской области, сообщили 4 сентября в пресс-службе администрации губернатора. В этой части Парголово названия проездов уже традиционно связаны с географическими объектами Сибири и Дальнего Востока.
Улицу, проходящую от Михайловской дороги параллельно дороге в Каменку и пересекающую Новокузнецкую улицу, назвали в честь Тимура Сиразетдинова — героя России, погибшего на Северном Кавказе во время выполнения боевого задания в составе отряда «Тайфун». Он родился и вырос в Ленинграде и учился в школе № 534. В 2005 году ее назвали именем Сиразетдинова.
А безымянный проезд от улицы Первого Мая до Северного кладбища теперь является Ново-Успенским шоссе. Выбор наименования обусловлен историческим названием кладбища — Успенское.
В связи с появлением новых улиц три здания изменят свой адрес:
дом 16, корпус 3, строение 1 по Михайловской дороге;
дом 14, корпус 4, строение 1 по Михайловской дороге;
дом 54, корпус 16, строение 1 по улице Первого Мая.
Но документы жителей, в которых содержатся эти адреса, юридическую силу сохранят, отмечают в пресс-релизе.