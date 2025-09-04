В центре Иркутска изменится схема движения автобусов 7 сентября

Автобусы № 14, № 28 ₽, № 30, № 37, № 65 при следовании от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова поедут по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского до остановки «Центральный Рынок» (улица Дзержинского, 32а). Исключат остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей» и «Центральный Рынок» (улица Чехова, 19). При движении из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Дзержинского транспорт направят по Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Остановки «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1», «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будут введены — «Центральный Рынок» (улица Дзержинского 32а), «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий».