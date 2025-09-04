В центре Иркутска изменится схема движения автобусов 7 сентября

7 сентября с 7.00 до 13.30 в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта. Меры будут действовать в связи с временным ограничением движения в центре города и проведением крестного хода, посвященного открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Автобусы № 3, № 11, № 16, № 20, № 23, № 40, № 49, № 61, № 67, № 80 при следовании из центра в сторону Глазковского моста после улицы Ленина поедут по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Исключат остановки «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского». Автобусы будут останавливаться на остановках «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения».
При движении от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова транспорт поедет по Марата, Карла Маркса, Ленина. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Художественный музей» временно исключат.
Автобусы № 13 и № 31 при движении от Маратовского кольца в центр после улицы Карла Маркса (остановка «Кинотеатр Пионер») проследуют по Володарского,
Дзержинского, Декабрьских Событий. Временно исключат остановки «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора», «Цирк». Введут — «Центральный Рынок», «Завод им. Куйбышева» и «Институт зрения».
Автобусы № 14, № 28 ₽, № 30, № 37, № 65 при следовании от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова поедут по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского до остановки «Центральный Рынок» (улица Дзержинского, 32а). Исключат остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей» и «Центральный Рынок» (улица Чехова, 19). При движении из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Дзержинского транспорт направят по Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Остановки «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1», «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будут введены — «Центральный Рынок» (улица Дзержинского 32а), «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий».
Автобусы № 6, № 29, № 33, № 39 при следовании от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова поедут по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского до остановки «Центральный Рынок» (улица Дзержинского 32а). Исключат остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей» и «Центральный Рынок» (улица Богдана Хмельницкого 15а).
При движении из центра в сторону Глазковского моста после улицы Дзержинского транспорт поедет по Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Остановку «Улица Сухэ-Батора» исключат. Введут остановки «Центральный Рынок» (улица Дзержинского 32а), «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий».
Автобус № 8 при следовании от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова будут двигаться по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий. Исключат остановки «Сквер им. Кирова», «Цирк». Будут введены — «Филармония», «Центральный Рынок» (улица Дзержинского, 26), «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения и “Улица Декабрьских Событий”.
При движении из микрорайона Зеленого в сторону Глазковского моста после улицы Рабочей транспорт направят по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Исключат остановки «Институт зрения», «Кинотеатр Пионер», «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1», «Экономическая академия», «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского».
Автобусы № 48 при следовании в центр после улицы Рабочей поедут по Некрасова, Пролетарской, Желябова. Остановки «Художественный музей», «Филармония», «Центральный Рынок», «Улица Пролетарская» и «Улица Сухэ-Батора» исключат.
Автобусы № 66 при движении от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова направят по Марата, Карла Маркса, Ленина. Исключат остановки «Сквер им. Кирова» и «Художественный музей». При следовании из центра в сторону Глазковского моста после улицы Декабрьских Событий транспорт поедет по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Остановки «Кинотеатр Пионер», «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1» и «Улица Сухэ-Батора» исключат.
Автобусы № 7к, № 90 при движении из центра в сторону Глазковского моста после улицы Ленина направят по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова. Исключат остановки «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского». Введут — «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод им. Куйбышева», «Институт зрения».
Автобусы № 56 при следовании из предместья Радищева после улицы Марата поедут по Карла Маркса, Ленина. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Художественный музей» исключат. При движении из микрорайона Солнечного в предместье Радищева после улицы Ленина транспорт поедет по Дзержинского, Декабрьских Событий. Исключат остановки «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского». Будут введены — «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод им. Куйбышева» и «Институт зрения».
Автобусы № 74 при следовании от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова направят по Марата, Карла Маркса, Ленина. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Художественный музей» исключат.
Автобусы № 12, № 16к при движении в центр после улицы Ленина проследуют по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова,
Марата, Карла Маркса, Ленина. Исключат остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей» (в обоих направлениях) и «Площадь графа Сперанского». Введут — «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод им. Куйбышева» и «Институт зрения».
Ранее агентство писало, что 7 сентября связи с проведением крестного хода от Богоявленского собора до площади графа Сперанского в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» ограничат движение транспорта.