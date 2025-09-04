Ричмонд
Два отеля Ростова-на-Дону вошли в рейтинг 50 Best Tastes of Russia

В рейтинг 50 Best Tastes of Russia вошли 2 отеля Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении путеводителя.

Источник: Коммерсантъ

Отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» занял 43 место, «Бутик-отель 39 by Sateen Group» — 47 место.

Отмечается, что в голосовании приняли участие ведущие предприниматели, рестораторы, отельеры, шефы и эксперты 50 Best Tastes of Russia.