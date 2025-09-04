Набережные Челны получат 50 новых автобусов «НЕФАЗ»

Техника уже готова к эксплуатации после успешного прохождения испытаний на полигоне рядом с НТЦ. Мэр города Наиль Магдеев ранее объявлял, что в ближайшие два месяца автопарк Набережных Челнов пополнится еще 80 автобусами. До конца года ожидается поступление дополнительных 30 единиц такой техники. В настоящее время в автопарке МУП «Горкоммунхоз» уже насчитывается 135 автобусов.