Набережные Челны получат 50 новых автобусов «НЕФАЗ»

Набережные Челны с рабочим визитом посетит глава Татарстана Рустам Минниханов. На территории Научно-технического центра (НТЦ) КАМАЗа в его присутствии пройдет церемония передачи городу 50 современных автобусов «НЕФАЗ».
Техника уже готова к эксплуатации после успешного прохождения испытаний на полигоне рядом с НТЦ. Мэр города Наиль Магдеев ранее объявлял, что в ближайшие два месяца автопарк Набережных Челнов пополнится еще 80 автобусами. До конца года ожидается поступление дополнительных 30 единиц такой техники. В настоящее время в автопарке МУП «Горкоммунхоз» уже насчитывается 135 автобусов.
