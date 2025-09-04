Ричмонд
Набережные Челны получат 50 новых автобусов «НЕФАЗ»

Церемония вручения транспорта городу пройдет на территории Научно-технического центра КАМАЗа.

Источник: Комсомольская правда

Набережные Челны с рабочим визитом посетит глава Татарстана Рустам Минниханов. На территории Научно-технического центра (НТЦ) КАМАЗа в его присутствии пройдет церемония передачи городу 50 современных автобусов «НЕФАЗ».

Техника уже готова к эксплуатации после успешного прохождения испытаний на полигоне рядом с НТЦ. Мэр города Наиль Магдеев ранее объявлял, что в ближайшие два месяца автопарк Набережных Челнов пополнится еще 80 автобусами. До конца года ожидается поступление дополнительных 30 единиц такой техники. В настоящее время в автопарке МУП «Горкоммунхоз» уже насчитывается 135 автобусов.

Напомним, на маршрутах поездов из Казани в Ульяновск и Бурундуки добавили остановку. Электрички будут делать дополнительную остановку Студенцы.

